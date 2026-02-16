torre annunziata la prefettura dispone le zone rosse

Il Prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha deciso di istituire le zone rosse a Torre Annunziata dopo un aumento di episodi di vandalismo e rissa tra gruppi di giovani. La decisione arriva in seguito a diversi incidenti che hanno coinvolto la zona del porto e le aree vicine alla stazione ferroviaria, dove si sono registrati scontri frequenti nelle ultime settimane. Le autorità hanno preso questa misura per cercare di arginare l’insicurezza e prevenire ulteriori problemi nelle strade della città.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Prefetto di Napoli Michele Di Bari ha istituito le zone rosse sul territorio di Torre Annunziata. E’ la decisione assunta al termine della riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica che si è tenuta lunedì 9 febbraio e dedicata all’emergenza sicurezza a Torre Annunziata. A chiedere il rinnovo del provvedimento, che ha decorrenza immediata e sarà valido fino al 13 maggio, è stato il sindaco Corrado Cuccurullo. Le aree d’intervento individuate sono via Prota, via Caravelli, via Gino Alfani, Corso Umberto I (dall’intersezione con via Alfani a via Poerio), piazza Nicotera, Piazza Risorgimento, viale Manfredi, piazza Imbriani e via Marconi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

