Torna l’Impero austro-ungarico? Lo strano progetto del nuovo presidente ungherese

Il nuovo presidente ungherese ha presentato un progetto che prevede un coordinamento tra alcuni paesi dell’Europa centrale, tra cui Austria, Polonia, Repubblica Ceca e Slovacchia. L’obiettivo è creare un blocco condiviso, simile a quello dell’Impero austro-ungarico, coinvolgendo più nazioni della regione. La proposta è stata comunicata ufficialmente e sta suscitando discussioni tra gli analisti politici.

Si estendeva dal centro-Europa verso i balcani. Si dissolse nel 1919, con la fine della Prima guerra mondiale e proprio con il Congresso di Vienna, con oltre 52 milioni di abitanti. Testimonianza evidente del suo sviluppo fu l’epicentro Vienna, città che quintuplicò la propria popolazione, passando dai 440 000 abitanti del 1840 ai 2 200 000 alla vigilia della prima guerra mondiale. Costituendo, di fatto, la terza città più grande d’Europa. Ora, il nuovo presidente dell’Ungheria, Peter Magyar, sta proponendo seriamente qualcosa di simile, per una sorta di blocco coordinato dell’Europa centrale comprendente Austria, Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca e Slovacchia.🔗 Leggi su Lucascialo.it © Lucascialo.it - Torna l’Impero austro-ungarico? Lo strano progetto del nuovo presidente ungherese Notizie correlate Torta Esterházy: storia e tradizione del dolce imperiale austro-unghereseNelle vetrine delle pasticcerie tirolesi, tra la Sachertorte e lo strudel, troneggia un dolce che racconta secoli di storia imperiale: la torta... «Spinge» la causa del cliente col presidente del tribunale. Lo strano caso GrossoLa sinistra contraria alla riforma prova ad archiviare la vicenda Mentre il fronte garantista chiede chiarezza. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Torna l’Impero austro-ungarico? La strategia ungherese per pesare di più nell’Ue; Presto in sala il documentario inedito sul genio di Egon Schiele; Armature e documenti, la prima guerra mondiale spiegata da Canovi; Il canto dell’addio: per la prima volta l’Orchestra di Fondazione Arena esegue l’ultima sinfonia di Mahler. Torna l’impero austro-ungarico? La strategia ungherese per pesare di più nell’UeL’Impero austro-ungarico può tornare? Qualcuno direbbe che visti i tempi tutto è ormai pensabile. Quello che è certo è che il premier eletto ungherese, Péter Magyar, punta a stringere i legami con l’A ... msn.com Torna finalmente la Formula 1, si corre il Gp Miami: Sprint, qualifiche e gara, tutti gli orari x.com Dopo 35 anni la squadra dell’Ostiamare torna in serie C. Un successo per il “figlio di Ostia”Daniele De Rossi. - facebook.com facebook