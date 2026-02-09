Torta Esterházy | storia e tradizione del dolce imperiale austro-ungherese

La torta Esterházy si fa strada tra le vetrine delle pasticcerie tirolesi, accanto a classici come la Sachertorte e lo strudel. Questo dolce, con i suoi strati sottili di pasta e le creme morbide, rappresenta secoli di tradizione dell’impero austro-ungarico. La sua decorazione con cioccolato a forma di ragnatela la rende un vero capolavoro che attira l’occhio di chi passa.

Nelle vetrine delle pasticcerie tirolesi, tra la Sachertorte e lo strudel, troneggia un dolce che racconta secoli di storia imperiale: la torta Esterházy, elegante architettura di strati sottili e creme vellutate, coronata da una ragnatela di cioccolato che cattura lo sguardo come un’opera d’arte. Questo capolavoro della pasticceria mitteleuropea, nato nelle cucine di Budapest alla fine dell’Ottocento, ha attraversato i confini dell’Impero asburgico per conquistare il Tirolo, dove ancora oggi rappresenta un simbolo di raffinatezza e tradizione gastronomica. Un dolce nato tra diplomazia e raffinatezza. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

