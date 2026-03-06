Spinge la causa del cliente col presidente del tribunale Lo strano caso Grosso

Un episodio particolare si è verificato in un procedimento legale, quando un avvocato ha portato la causa di un cliente direttamente davanti al presidente del tribunale. La vicenda riguarda una discussione sulla separazione delle carriere dei magistrati e sulla possibilità di avere un giudice dedicato esclusivamente a questa funzione. La situazione ha suscitato attenzione nel mondo giudiziario.

La sinistra contraria alla riforma prova ad archiviare la vicenda Mentre il fronte garantista chiede chiarezza. Petrelli: «Fatto grave» Perché votare contro la separazione delle carriere, e quindi contro l’idea di avere un giudice davvero terzo e imparziale, se poi si ha la possibilità di “interloquire” preventivamente con il presidente del tribunale? Un microfono rimasto aperto durante un convegno sul referendum questa settimana ad Aosta ha fatto emergere ilgigantesco conflitto d’interessi che coinvolge l’avvocato torinese Enrico Grosso, presidente del Comitato “Giusto dire No” promosso dall’Associazione nazionale magistrati. Terminato il... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - «Spinge» la causa del cliente col presidente del tribunale. Lo strano caso Grosso Leggi anche: "Beng! Lo strano caso del caso risolto per caso" al Teatro Belli Fiuggi, in scena “Lo strano caso del Dottor Fingus”Sabato 7 marzo 2026, alle ore 20:00, la Sala Bomboniera del Teatro Comunale di Fiuggi ospiterà un evento unico e coinvolgente: “Lo strano caso del... Saint-Tropez - Le Choix De Laure S9EP24 - Série TV Contenuti e approfondimenti su Spinge la causa del cliente col.... Discussioni sull' argomento Kyle Sandilands si prepara a fare causa alla rete radiofonica mentre spinge per un pagamento di 88 milioni di dollari in mezzo al crollo del suo programma più apprezzato: Chiamato gli avvocati; Cicor 2025: M&A spinge crescita del 28% tra pressioni sui margini; La guerra spinge il prezzo del petrolio, Brent tocca 85 dollari; Fiorello ‘spinge’ Al Bano verso Sanremo 2027, poi show di Virginia Raffaele con 'Belen': Amadeus imperfetto o trapassato?. «Spinge» la causa del cliente col presidente del tribunale Lo strano caso GrossoPerché votare contro la separazione delle carriere, e quindi contro l’idea di avere un giudice davvero terzo e imparziale, se poi si ha ... iltempo.it L’#Inter spinge per Oumar #Solet Il difensore dell’Udinese è tra i primi obiettivi per rinforzare la difesa nella prossima estate. Ad aprile è previsto un incontro a Milano per parlare dell’operazione legata al classe 2000. [footmercato] - facebook.com facebook “Mephisto ci spinge a chiederci: fino a quando possiamo far finta di non vedere il male” x.com