Torna l' appuntamento con la Fiera agricola di Oleggio | da quest' anno è nazionale

Venerdì primo maggio si terrà a Oleggio la Fiera agricola, evento che torna in programma dopo due anni di interruzione. Quest’anno la manifestazione festeggia i suoi 120 anni dalla prima edizione e acquista un nuovo rilievo diventando anche un evento di livello nazionale. La fiera, che si svolge nel centro della città, include esposizioni di macchinari agricoli, prodotti tipici e incontri tra operatori del settore.

Appuntamento decisamente storico e che da quest'anno ha anche carattere nazionale. Venerdì primo maggio torna la Fiera agricola a Oleggio, che celebra i suoi 120 anni dalla prima edizione. Eccellenze agroalimentari, mezzi agricoli ed esposizione di animali e insetti, sculture, rievocazioni.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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