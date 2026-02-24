Fondazione Cdp piano di aiuti sanitari all’Ucraina per il suo 5° anno di guerra | ecco le aziende aderenti

La Fondazione Cdp ha lanciato un nuovo piano di aiuti sanitari all’Ucraina, in risposta al quinto anno di guerra. La causa è l’aggressione russa, che ha provocato gravi problemi nel sistema sanitario ucraino. Numerose aziende hanno deciso di aderire a questa iniziativa, contribuendo con risorse e servizi. L’obiettivo è rafforzare le strutture mediche e portare assistenza alle persone più colpite dal conflitto. La lista delle aziende coinvolte si sta ampliando in queste settimane.