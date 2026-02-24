Fondazione Cdp piano di aiuti sanitari all’Ucraina per il suo 5° anno di guerra | ecco le aziende aderenti
La Fondazione Cdp ha lanciato un nuovo piano di aiuti sanitari all’Ucraina, in risposta al quinto anno di guerra. La causa è l’aggressione russa, che ha provocato gravi problemi nel sistema sanitario ucraino. Numerose aziende hanno deciso di aderire a questa iniziativa, contribuendo con risorse e servizi. L’obiettivo è rafforzare le strutture mediche e portare assistenza alle persone più colpite dal conflitto. La lista delle aziende coinvolte si sta ampliando in queste settimane.
Nel quarto anniversario dell’aggressione russa all’Ucraina, la Fondazione Cdp promuove una nuova iniziativa di solidarietà a sostegno della popolazione colpita dal conflitto. L’ente non profit del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti coordina un progetto finalizzato all’acquisto di apparecchiature diagnostiche destinate agli ospedali ucraini. I macchinari saranno indirizzati in particolare ai reparti materno-infantili e consegnati a strutture sanitarie situate in aree duramente colpite dagli attacchi russi, dove l’emergenza sanitaria continua a rappresentare una delle criticità più rilevanti. Il coordinamento operativo e il ruolo delle Regioni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Ucraina, ecco il decreto del governo per il 2026: aiuti militari ma “priorità per quelli civili, sanitari e di protezione aerea”Il governo italiano ha varato un decreto per il 2026 che prevede aiuti all’Ucraina, con un focus sui settori civili, sanitari e di protezione aerea.
