L' Abruzzo al Vinitaly con 97 cantine e per la prima volta partecipa al fuori salone con le migliori eccellenze

L'Abruzzo partecipa per la prima volta a ‘Vinitaly and the City’, portando 97 cantine e le proprie eccellenze direttamente nel centro di Verona. Questa iniziativa si affianca alla presenza tradizionale in fiera, offrendo un'opportunità in più per far conoscere i vini della regione a visitatori e operatori. La partecipazione rappresenta un passo importante per rafforzare la presenza del territorio nel panorama enologico nazionale.

"Per la prima volta portiamo l’Abruzzo anche dentro ‘Vinitaly and the City’: è un passo concreto che rafforza la nostra strategia di promozione, affiancando alla presenza in Fiera un’esperienza diretta e coinvolgente nel cuore di Verona, per avvicinare ancora di più pubblico e operatori alle. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

VIDEO| Dall'omaggio a Cataldi Madonna al Cerasuolo "in quota": l'Abruzzo al Vinitaly con 97 cantine e 300 etichettePer la prima volta la regione sarà protagonista anche nel "fuori salone" dal 10 al 12 aprile, giorno in cui prenderà il via l'importante...

Rimini si racconta nel calice: quindici cantine protagoniste al Vinitaly con la Rebola in primo pianoAnche quest’anno i 15 produttori vinicoli che formano la Rimini Doc saranno presenti al Vinitaly nel padiglione dell’Emilia Romagna, con una...

Temi più discussi: VIDEO| Dall'omaggio a Cataldi Madonna al Cerasuolo in quota: l'Abruzzo al Vinitaly con 97 cantine e 300 etichette; L'Abruzzo al Vinitaly con 97 aziende e 300 etichette - VIDEO; Vinitaly 2026, Imprudente: L’Abruzzo del vino protagonista a Verona; Vinitaly 2026, l’Abruzzo raddoppia tra la fiera e il fuorisalone con degustazioni a 80 metri d’altezza e masterclass.

Vinitaly 2026, Imprudente: l’Abruzzo in Fiera con 97 cantine e debutto al fuori salone con le migliori eccellenzePer la prima volta portiamo l’Abruzzo anche dentro ‘Vinitaly and the City’: è un passo concreto che rafforza la nostra strategia di promozione, affiancando alla presenza in Fiera un’esperienza dirett ... regione.abruzzo.it

Vinitaly 2026, Imprudente: L’Abruzzo del vino protagonista a VeronaL’Abruzzo del vino si prepara a essere protagonista al Vinitaly di Verona con una presenza congiunta di Regione, Consorzio e cantine ... laquilablog.it

TGR Abruzzo del 09/04/2026 ore 14:00 x.com

Le regioni dove si sono verificati gli incrementi più alti sono Abruzzo ed Emilia-Romagna. Rincari rilevanti anche sulla rete autostradale - facebook.com facebook