Torna Castelli Aperti | gli appuntamenti del lungo week end del 1° maggio

Durante il lungo fine settimana del 1° maggio, il patrimonio storico del Piemonte sarà accessibile al pubblico grazie all’iniziativa Castelli Aperti. L’evento prevede un calendario di visite guidate e attività in diversi castelli della regione, aperti in occasione delle festività. L’obiettivo è consentire ai visitatori di scoprire le strutture storiche e il loro patrimonio culturale, con aperture programmate in più giorni del fine settimana.

In occasione del lungo fine settimana di inizio maggio, il patrimonio storico del Piemonte si apre al pubblico con Castelli Aperti, in un calendario straordinario di visite e iniziative. Venerdì 1° maggio e domenica 3 maggio numerosi castelli del territorio accoglieranno visitatori e appassionati.🔗 Leggi su Novaratoday.it Madame Bovary di Gustave Flaubert | Audiolibro Completo in Italiano – Parte 1 di 3 Notizie correlate Castelli Aperti torna nel novarese: gli appuntamenti del 25 e 26 aprileCastelli Aperti, la rassegna che permette di visitare le dimore storiche piemontesi tutte le domeniche fino a ottobre, prosegue anche nel weekend del... Castelli Aperti torna nel novarese: gli appuntamenti di domenica 12 aprileDopo l'esordio della stagione 2026 nelle giornate di Pasqua e Pasquetta, Castelli Aperti prosegue con i suoi appuntamenti domenicali permettendo al... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Castelli Aperti torna nel novarese: gli appuntamenti del 25 e 26 aprile; Castelli Aperti in Piemonte il 25 e il 26 aprile: 8 luoghi da non perdere; Castelli Aperti, weekend tra storia e meraviglia: ecco le dimore da visitare per il 25 aprile; Castelli Aperti: gli appuntamenti di sabato 25 e domenica 26 aprile. Castelli aperti, Feste di primavera, concerti, fuochi e sagre: il week-end in provinciaSono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana in Bergamasca. Fra gli appuntamenti spiccano la speciale giornata dei castelli, palazzi e borghi medievali (sabato), feste di primavera a Cene ... bergamonews.it Cosa fare nel weekend: Castelli Aperti in Piemonte, gli appuntamenti di sabato 25 domenica 26 aprileProsegue la rassegna Castelli Aperti che per il week end della Festa della Liberazione offre un’opportunità unica per riscoprire il patrimonio culturale e storico del territorio piemontese. Dalle fort ... zipnews.it Nel weekend della #FestadellaLiberazione torna in #Piemonte “Castelli Aperti”, con visite a castelli e dimore storiche in tutta la regione. In provincia di Torino protagonisti luoghi come il #CastellodiMasino e il #CastellodiPralormo, per un viaggio tra storia e pa x.com . Sabato 25 Aprile 2026 . Nuovo appuntamento con le giornate dei Castelli Aperti in cui sarà possibile svolgere le seguenti attività a Urgnano . 1. UNA CORONA PER DUE - NOVITÀ 2026 . Percorso scenico per i bambini all’interno della Rocca - facebook.com facebook