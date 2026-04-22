Castelli Aperti torna nel novarese | gli appuntamenti del 25 e 26 aprile

Nel novarese, la rassegna Castelli Aperti continua nel fine settimana del 25 e 26 aprile, offrendo l’opportunità di visitare diverse dimore storiche piemontesi. La manifestazione, che permette l’apertura di castelli e residenze durante tutte le domeniche fino a ottobre, si svolge anche in questa occasione con eventi e visite guidate. La partecipazione è aperta al pubblico, che può scoprire alcuni dei principali edifici storici della regione.

Castelli Aperti, la rassegna che permette di visitare le dimore storiche piemontesi tutte le domeniche fino a ottobre, prosegue anche nel weekend del 25 e 26 aprile.I castelli aperti nel novareseSabato 25 aprile sarà aperto a Oleggio Castello il Castello Dal Pozzo, con visite guidate su.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Castelli Aperti torna nel novarese: gli appuntamenti di domenica 12 aprileDopo l'esordio della stagione 2026 nelle giornate di Pasqua e Pasquetta, Castelli Aperti prosegue con i suoi appuntamenti domenicali permettendo al... Castelli Aperti torna nel novarese: gli appuntamenti di domenica 19 aprileCastelli Aperti, la rassegna che permette di visitare le dimore storiche piemontesi tutte le domeniche fino a ottobre, prosegue anche domenica 19... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Castelli Aperti: gli appuntamenti di domenica 19 aprile; Castelli Aperti torna nel novarese: gli appuntamenti di domenica 12 aprile; A passeggio tra i Castelli Aperti; Castelli Aperti: tutti gli appuntamenti in Piemonte per domenica 19 aprile. Castelli Aperti: le dimore visitabili durante il weekend della Festa della LiberazioneProsegue la rassegna Castelli Aperti che per il week end della Festa della Liberazione offre un’opportunità unica per riscoprire il patrimonio culturale e storico del territorio piemontese. Dalle fort ... torinoggi.it Castelli Aperti in Piemonte: quali visitare domenica 19 aprileLa rassegna Castelli Aperti - che permette di visitare una cinquantina di dimore storiche tutte le domeniche da Pasqua a fine ottobre - prosegue anche ... atnews.it Castelli Aperti: le dimore visitabili durante il weekend della Festa della Liberazione x.com Castelli Aperti in Piemonte: quali visitare domenica 19 aprile - facebook.com facebook