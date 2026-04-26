L'Inter ha pareggiato 2-2 contro il Torino in una partita decisa da alcuni protagonisti. Dimarco ha realizzato un record di assist, mentre Simeone ha contribuito con un gol e un'entrata in partita che ha acceso i granata. Thuram è tornato in campo con una prestazione positiva, valutata 6,5, mentre Bonny ha avuto una giornata meno efficace, con un voto di 5. La gara ha rallentato la corsa dei nerazzurri verso il titolo.

L'Inter pareggia 2-2 sul campo del Torino e rallenta nella corsa verso l'aritmetica vittoria dello scudetto. I nerazzurri restano saldamente in vetta alla classifica ma riducono il vantaggio sul Napoli da 12 a 10 punti. A quattro giornate dalla fine la squadra di Chivu è ormai quasi certa del titolo ma il passo falso di oggi non farà piacere all'allenatore nerazzurro. L'Inter va in vantaggio di due reti con Thuram e Bisseck ma abbassa troppo la soglia d'attenzione e si fa rimontare dai granata che mostrano grande voglia di non mollare e pareggiano grazie a Simeone e al rigore di Vlasic. Nel finale Zielinski sfiora il 3-2.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Torino-Inter 2-2, le pagelle: Dimarco (7) record di assist, Simeone (7) accende i granata, Thuram (6,5) è tornato, Bonny (5)

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