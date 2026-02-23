Dimarco Inter l’esterno insegue il record del Papo Gomez! I numeri

Marco Dimarco mira a superare il record di Paulo Gomez, spinto dai numeri sorprendenti di questa stagione. L’esterno dell’Inter ha già segnato diversi gol e fornito assist decisivi, dimostrando grande costanza e determinazione. La sua corsa al record si intensifica con ogni partita, alimentando le speranze di raggiungere un traguardo importante. La squadra dipende sempre più dal suo contributo, che potrebbe fare la differenza nelle prossime gare.

di Andrea Greco . Segui le ultimissime sui nerazzurri. Nel panorama calcistico attuale, non sembrano esserci più dubbi: Federico Dimarco, il laterale sinistro dall’incredibile sensibilità tecnica e dal mancino fatato, è oggi il miglior interprete del ruolo a livello globale. A sancire questa definitiva consacrazione è un’analisi dettagliata della Gazzetta dello Sport, che sottolinea come l’efficacia del calciatore milanese sia diventata una sentenza inappellabile, confermata da prestazioni che stanno trascinando la compagine nerazzurra verso traguardi storici. 🔗 Leggi su Internews24.com

Udinese Inter, torna Dimarco? Contro i bianconeri i numeri dell’esterno nerazzurro parlano chiaro: un dato sottolinea la sua importanza per il match!Udinese-Inter rappresenta una sfida importante per entrambe le squadre.

Rinnovo Dimarco, l’Inter vuole blindare il suo esterno da record: pronto un contratto da top! Ecco cifre e dettagliL’Inter sta spingendo per rinnovare il contratto di Dimarco, considerato uno dei suoi esterni più promettenti.

Inter, Dimarco: Vittoria che dà continuità. Fischi a Bastoni? Pensiamo al campoL'esterno dell’Inter Federico Dimarco ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la vittoria esterna per 0-2 sul campo del Lecce nella sfida valevole. tuttomercatoweb.com

Dimarco segna, arbitro annulla il gol: cos'è successo in Lecce-Inter(Adnkronos) - Gol annullato a Dimarco in Lecce-Inter. Oggi, sabato 21 febbraio, i nerazzurri affrontano i salentini al Via del Mare nella sfida valida per la 26esima giornata di Serie A, in una partit ... msn.com

