Torino-Inter 2-2 | le pagelle dei nerazzurri secondo i quotidiani sportivi

L'incontro tra Torino e Inter si è concluso con un risultato di 2-2 dopo una partita durata 90 minuti. I nerazzurri sono passati in vantaggio e hanno mantenuto il comando del gioco per circa 70 minuti, prima di subire una rimonta nel finale da parte degli avversari. La gara si è disputata sul campo torinese, con entrambe le squadre che hanno segnato due volte ciascuna.

L’Inter di Christian Chivu impatta sul Torino di Roberto d’Aversa; 2-2 il risultato finale di una partita che i nerazzurri hanno condotto per 70 minuti salvo poi subire la rimonta dei granata nel finale. La giornata di domenica 26 aprile non passerà, quindi, alla storia come la data che ha consegnato il 21esimo Scudetto a Lautaro e compagni, ora costretti ad attendere almeno un’altra settimana per poter sollevare il titolo. Vediamo cosa ci raccontano le pagelle della partita secondo alcune delle principali testate sportive. Bene Bisseck e Akanji, Dimarco solito trascinatore e Thuram impattante. Tra i più positivi della partita troviamo sicuramente Yann Bisseck e Manuel Akanji, il primo autore del gol del 2-0 che sembrava aver chiuso la partita mentre il secondo il gol lo sfiora ad inizio gara.🔗 Leggi su Forzainter.eu Notizie correlate Pagelle Sassuolo Inter: grandi prestazioni e qualche incognita! Ecco il parere dei quotidiani sportividi Redazione Inter News 24Pagelle Sassuolo Inter: il confronto tra i quotidiani sportivi. Pagelle Italia Irlanda del Nord, il giudizio dei quotidiani ai quattro nerazzurri in campodi Redazione Inter News 24Pagelle Italia Irlanda del Nord, ecco qual è stato il giudizio dei quotidiani sportivi italiani dei quattro nerazzurri in... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Serie A, Torino-Inter 2-2: i granata sotto di due gol rimontano con Simeone e Vlasic; Torino - Inter (2-2) Serie A 2025; Serie A 2025/26 - Torino - Inter 2-2 - Video; VIDEO. Torino-Inter 2-2: gol e highlights. Torino-Inter 2-2 pagelle: Carlos Augusto rovina tutto, granata rimonta eccezionale nel finaleSerie A 2025-26, 34a giornata, Torino-Inter, 2-2, i top e flop: Dimarco doppio assist fa volare Thuram e poi Bisseck. I granata reagiscono con Simeone e Vlasic. Disastro Carlos Augusto che concede rig ... sport.virgilio.it Torino-Inter 2-2: video, gol e highlightsNonostante il pareggio subito in rimonta contro il Torino nel 2-2 dell'Olimpico, all'Inter basta una vittoria per assicurarsi lo Scudetto nella prossima giornata. I nerazzurri giocano una gara di domi ... sport.sky.it Torino-Inter 2-2, Simeone e Vlasic firmano la rimonta granata. Chivu ad una vittoria dallo scudetto x.com Il fallo di mano di Carlos Augusto in Torino-Inter ha lasciato parecchi dubbi Luca Marelli ha spiegato il motivo dietro la scelta di Mariani di fischiare il calcio di rigore dopo la revisione al VAR #TorinoInter #CarlosAugusto - facebook.com facebook