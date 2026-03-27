Pagelle Italia Irlanda del Nord il giudizio dei quotidiani ai quattro nerazzurri in campo

I quotidiani sportivi italiani hanno pubblicato le loro valutazioni sui quattro giocatori nerazzurri che hanno partecipato alla partita tra Italia e Irlanda del Nord. Le pagelle riguardano le prestazioni di ciascun calciatore durante l’incontro e sono state pubblicate in diversi articoli stampa. Nessun commento è stato inserito riguardo alle azioni specifiche o alle decisioni arbitrali.

Inter News 24 Pagelle Italia Irlanda del Nord, ecco qual è stato il giudizio dei quotidiani sportivi italiani dei quattro nerazzurri in campo. Nel successo per 2-0 dell’Italia contro l’Irlanda del Nord, semifinale dei play-off di qualificazione al Mondiale 2026, c’è una forte impronta nerazzurra tra i protagonisti scesi in campo. La Nazionale guidata da Gennaro Gattuso ha potuto contare su diversi giocatori dell’Inter, protagonisti con prestazioni differenti, ma comunque rilevanti nell’economia della gara pur senza entrare in tabellino. In particolare, a Bergamo, hanno giocato dal primo minuto: Federico Dimarco, Nicolò Barella e Alessandro Bastoni, pur non al meglio della condizione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pagelle Italia Irlanda del Nord, il giudizio dei quotidiani ai quattro nerazzurri in campo Articoli correlati Italia Irlanda del Nord, le pagelle degli azzurri: Barella, Esposito, Bastoni e Dimarco i nerazzurri in campoCalciomercato Inter, occhi in Argentina per un nuovo Lautaro: per la difesa piace quel giocatore del River Plate! Mercato Inter, nel mirino un altro... Pagelle Italia Irlanda del Nord: Tonali gioiello, Retegui delude! I voti dei quotidianiRetegui Milan, la chiave per aggirare l’ostacolo stipendio: con questa formula può arrivare in estate! Mercato Juve, prende piede l’idea Ostigard per... Approfondimenti e contenuti su Pagelle Italia Irlanda Temi più discussi: Italia-Irlanda del Nord 2-0, le pagelle: Tonali (7,5) svegli gli azzurri, Kean (7) mette il sigillo, Retegui (5) macchinoso; Le pagelle di Italia-Irlanda del Nord: i migliori e i peggiori della semifinale playoff; Italia-Irlanda del Nord 2-0, pagelle: bene Tonali e Kean, male Retegui; Le pagelle di Italia-Irlanda del Nord: Tonali da 7, secondo tempo magistrale di Kean mentre Retegui ha un gol sulla coscienza. Italia - Irlanda del Nord, pagelle: Mancini non sbaglia nulla (6.5). Politano, lampi decisivi (6.5). Tonali (7.5) e Kean (7)Donnarumma 6 L'Irlanda del Nord è veramente poca cosa. Al di là di qualche pallone in mischia da punizione o corner, vive una serata tranquilla. Unico neo quel ... ilgazzettino.it PAGELLE e TABELLINO Italia-Irlanda del Nord 2-0: Tonali sugli scudi, Retegui non graffiaItalia-Irlanda del Nord, semifinale playoff del Mondiale 2026: voti, top e flop della sfida della 'New Balance Arena' di Bergamo ... calciomercato.it “PARTITA IMPECCABILE” La Gazzetta Dello Sport incorona Manuel Locatelli nelle pagelle di Italia-Irlanda Del Nord “Una regia con i guanti, li indossa e se li tiene per tutto il duello. La sua è una partita tatticamente impeccabile perché va dove il gioco dev - facebook.com facebook Le pagelle dei principali quotidiani sportivi italiani I voti ai protagonisti di #ItaliaIrlandadelNord x.com