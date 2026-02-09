Pagelle Sassuolo Inter | grandi prestazioni e qualche incognita! Ecco il parere dei quotidiani sportivi

Questa mattina i quotidiani sportivi hanno analizzato le pagelle della partita tra Sassuolo e Inter. Le valutazioni parlano di grandi prestazioni da parte di alcuni giocatori, ma anche di qualche incertezza che lascia spazio a dubbi. La gara ha mostrato un equilibrio tra momenti positivi e aspetti da migliorare, lasciando i tifosi con aspettative e domande ancora aperte.

Inter News 24 Pagelle Sassuolo Inter: il confronto tra i quotidiani sportivi. Grandi prestazioni, ma anche qualche incognita. Ecco i voti. Dopo il successo per 5-0 in casa del Sassuolo da parte dell' Inter, pochi dubbi sulle prestazioni di livello dei nerazzuri, in particolare di Dimarco autore di tre assist nel corso del match; ma non manca qualche discrepanza nei giudizi. Ecco il confronto tra i quotidiani sportivi nazionali nelle valutazioni dei giocatori nerazzurri in campo. La Gazzetta dello Sport. La Gazzetta dello Sport premia ancora una volta Federico Dimarco con il voto 8 per la sua prestazione da urlo.

