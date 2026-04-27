Torino caos in Comune | l’assessore all’urbanistica sotto inchiesta

Nella sede del Comune di Torino, si è verificato un acceso confronto tra i membri della Giunta e l'assessore all'urbanistica, che si trova ora al centro di un'inchiesta. La discussione riguarda questioni legate alle decisioni urbanistiche prese negli ultimi mesi. La vicenda ha attirato l'attenzione dei presenti in Sala Rossa e ha portato a un dibattito pubblico sulla trasparenza delle procedure amministrative.

? Cosa sapere L'assessore all'urbanistica di Torino Paolo Mazzoleni è al centro di un dibattito in Sala Rossa.. Il rinvio a giudizio per abusi edilizi a Milano mette in dubbio il nuovo PRG.. Lunedì 27 aprile 2026, l’assessore all’Urbanistica di Torino Paolo Mazzoleni si trova al centro di un acceso dibattito in Sala Rossa dopo il rinvio a giudizio per abusi edilizi avvenuto lo scorso ottobre a Milano. La questione, che vede coinvolto l’architetto incaricato dal sindaco Lo Russo della missione relativa al Piano regolatore entro l’anno, ha riacceso le tensioni tra la giunta e le opposizioni. Al cuore del contenzioso ci sono le attività professionali svolte dall’assessore presso lo studio Bruno Egger architetti associati, dove opera come socio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Torino, caos in Comune: l’assessore all’urbanistica sotto inchiesta Notizie correlate Inchiesta Urbanistica Milano, il Comune: “Dati su aree verdi a standard non disponibili”Il Comune di Milano non è in grado di fornire “la dotazione esatta” di metri quadrati di “verde a standard” presente in città per ogni “abitante”,... Inchiesta urbanistica a Milano, un cantiere torna sotto sequestro. I comitati: "Serve una norma"Il tribunale del riesame ha ribaltato l'annullamento del sequestro preventivo di un cantiere di una palazzina in costruzione Il Tribunale del riesame... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Vesta, 42 mila richieste dopo il caos. Ma per una su due non ci sono soldi; Voucher Vesta, la lotteria si ripete: dopo il flop del 2025, un altro click day nel caos; Stadio Grande Torino, l’annuncio del Comune: ecco cosa sta succedendo; Il Torino rimonta il doppio svantaggio all'Inter: da 0-2 a 2-2 in dieci minuti. Torino, in Consiglio comunale il voto del nuovo Piano regolatoreOggi non stiamo semplicemente portando in approvazione un documento urbanistico. Stiamo proponendo al Consiglio e alla città un'idea per il suo futuro. Un'idea di Torino che non si limita a custodire ... ansa.it Askatasuna, il bilancio della guerriglia: un centinaio di feriti tra gli agenti. Preso uno dei pestatori del poliziotto accerchiato: ecco chi èQuanto visto a Torino nella serata di ieri è gravissimo: la manifestazione organizzata in supporto di Askatasuna ha assunto tratti di violenza che non si erano ancora visti nel nostro Paese, ... ilgiornale.it Il tragico caso di Lorenzo Crosetto: imprenditore rapito e lasciato morire nello scandalo del racket agrumicolo: La sera del 3 luglio 1981, Lorenzo Crosetto, imprenditore di 61 anni con attività a Torino, fu rapito mentre si trovava nel bar dove era solito giocare a - facebook.com facebook Torino-Inter 2-2, Simeone e Vlasic firmano la rimonta granata. Chivu ad una vittoria dallo scudetto x.com