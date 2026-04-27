Tor Bella Monaca finalmente l’area per il parkour attesa dal 2008

Nel maggio del 2023, il VI municipio ha preso in consegna un’area verde situata all’incrocio tra via Aspertini e via Zarrelli, a Tor Bella Monaca. Questa zona, attesa dal 2008, sarà destinata a ospitare uno spazio dedicato al parkour. La gestione dell’area rappresenta un passo importante per le attività sportive e ricreative nel quartiere, che da tempo aspettava questa realizzazione.

Era il maggio del 2023. Il VI municipio prendeva in carico l’area verde di via Aspertini, all’incrocio con via Zarrelli. Parliamo di un terreno dove, anni prima, era stata annunciata la realizzazione di un parco dedicato al “parkour”, la disciplina sportiva nata principalmente in Francia. Un.🔗 Leggi su Romatoday.it

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