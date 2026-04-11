Famiglie senz' acqua a Tor Bella Monaca il Comune | Guasto risolto dal centrodestra solo polemiche

Dopo più di sette giorni senza acqua, nelle case della Torre 1 di Largo Mengaroni a Tor Bella Monaca l’erogazione è stata ripristinata. La comunicazione ufficiale del Comune conferma che il problema causato da un guasto è stato risolto. Nel frattempo, il centrodestra ha continuato a sollevare polemiche senza che siano state fornite nuove informazioni tecniche sui lavori di riparazione.

Dopo oltre una settimana, “a secco” l’acqua torna a scorrere dai rubinetti delle case della Torre 1 di Largo Mengaroni a Tor Bella Monaca.A farlo sapere sono la presidente dell’Assemblea capitolina, Svetlana Celli e la consigliera comunale del Pd, Nella Converti: “Siamo intervenuti per. 🔗 Leggi su Romatoday.it Tor Bella Monaca, da cinque giorni decine di famiglie senz'acqua: guasto alle pompe nelle case popolariDa venerdì 3 aprile sono senza un filo d’acqua, tanto che c’è chi è costretto ad andare da amici e parenti per fare una semplice lavatrice. Rubinetti a secco nel palazzone di Tor Bella Monaca: 72 famiglie senz'acquaRubinetti a secco e l'orizzonte di un weekend pasquale che rischia di essere senz'acqua. Temi più discussi: Tor Bella Monaca, da cinque giorni decine di famiglie senz'acqua: guasto alle pompe nelle case popolari; Tor Bella Monaca: decine di famiglie senz'acqua; Tor Bella Monaca: decine di famiglie senz'acqua - Quotidiano La Voce; Rubinetti a secco nel palazzone di Tor Bella Monaca: 72 famiglie senz'acqua. Tor Bella Monaca, da cinque giorni decine di famiglie senz'acqua: guasto alle pompe nelle case popolariChi vive ai piani più alti ha i rubinetti a secco da venerdì 3 aprile. I lavori per risolvere il prolema potrebbero durare anche un mese ... romatoday.it Tor Bella Monaca: decine di famiglie senz'acquaDisagi da giorni in un palazzo di quattordici piani a Roma. La protesta dei residenti, l'impegno delle istituzioni ... rainews.it Pomeriggio di paura a Tor Bella Monaca, dove l’anziano e la vittima, un 50enne, vivono con le famiglie. L’aggressione per vecchie ruggini legate a questioni condominiali Leggi l'articolo #Roma - facebook.com facebook Il pendolare del fumo a Tor Bella Monaca: così il pusher riforniva i clienti "fuori sede" ift.tt/7yUQ2Hq x.com