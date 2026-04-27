Tony Effe e Giulia De Lellis hanno condiviso sui social immagini che mostrano la loro famiglia durante il battesimo della piccola Priscilla, nata il 7 ottobre scorso. La coppia si è mostrata sorridente e rilassata, mentre partecipavano alla cerimonia religiosa. La celebrazione si è svolta in un ambiente intimo e riservato, con amici e parenti presenti per l’evento. La coppia ha pubblicato alcuni scatti che ritraggono il momento della benedizione e le emozioni vissute.

Dolce domenica per Tony Effe e Giulia De Lellis. Il ritratto social è quello della famiglia felice per il battesimo della loro piccola Priscilla, nata il 7 ottobre scorso. Dai contenuti pubblicati su Instagram da Tony Effe, seguito da oltre 3 milioni di persone, emergono i primi dettagli. Pur vivendo a Milano, la coppia ha scelto di celebrare il sacramento della loro bambina a Roma, città d’origine di entrambi. La funzione si sarebbe tenuta nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, nel cuore della capitale, luogo spesso legato alle cerimonie istituzionali della Repubblica. Anche in questa circostanza, Tony e Giulia hanno mantenuto la linea della riservatezza: il volto della bambina non è stato mostrato.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Tony Effe e Giulia De Lellis, grandi emozioni per il battesimo della piccola Priscilla

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