Un nuovo apparecchio per il body sculpting promette di aiutare a tonificare e scolpire glutei, cosce e addome prima dell’estate. Utilizza tecnologie come radiofrequenza e ultrasuoni, offrendo trattamenti che non prevedono tempi di recupero. Le sedute vengono effettuate in pochi incontri, senza bisogno di interventi invasivi o periodi di riposo, e sono rivolte a chi desidera migliorare la forma del proprio corpo in modo rapido e sicuro.

Un apparecchio che reinventa il body sculpting e la tonificazione muscolare attraverso trattamenti altamente efficaci e senza tempi di recupero. Esiste un modo (efficace) per scolpire e modellare il corpo prima della stagione estiva? Se è vero che i miracoli non esistono, è altrettanto vero che – oggi – la scienza è riuscita ad ampliare il concetto di Remise En Forme pre estate portandola ad un livello successivo. Come? Sfruttando l’efficacia degli ultrasuoni e della radiofrequenza, da anni entrati di diritto nella beauty routine corpo di celebrity (da J Lo a Charlize Theron) e It girl (Bella Hadid, Kendall Jenner e Hailey Bieber). Tra le apparecchiature più performanti c’è indubbiamente TransformX che offre due procedure in un’unica sessione.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Tonificare e scolpire glutei, cosce e addome prima dell’estate: l’efficacia di radiofrequenza e ultrasuoni

Notizie correlate

Metro B, arriva il quinto treno Hitachi ma l’esordio slitta: prima corsa non prima dell’estateI nuovi treni continuano ad arrivare, ma per i passeggeri della metro B di Roma l’attesa non è ancora finita.

Due nuovi ambulatori medici al posto dell'ex ufficio turistico del lido: l'apertura prima dell'estate“Gli ambulatori saranno aperti tutto l'anno – spiega l'assessora alle Politiche per la salute, Roberta Mazzoni –.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Tonificare e scolpire glutei, cosce e addome prima dell’estate: l’efficacia di radiofrequenza e ultrasuoniEsiste un modo (efficace) per scolpire e modellare il corpo prima della stagione estiva? Se è vero che i miracoli non esistono, è altrettanto vero che – oggi – la scienza è riuscita ad ampliare il ... 361magazine.com

Vita sottile, gambe e glutei sodi con i giusti esercizi: ecco come tonificare e snellireTonificare i glutei, snellire le cosce, modellare: la parte inferiore del corpo rimane la zona più critica da rimettere in forma, soprattutto per le donne. Infatti, mentre gli uomini tendono ad ... gazzetta.it