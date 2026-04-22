Metro B arriva il quinto treno Hitachi ma l’esordio slitta | prima corsa non prima dell’estate

Nuovi treni Hitachi sono stati consegnati alla metropolitana di Roma, ma la prima corsa prevista non avverrà prima dell’estate. Nonostante l’arrivo dei mezzi, l’esordio dei treni sulla linea B è stato rinviato, lasciando i passeggeri in attesa di ulteriori aggiornamenti. La consegna dei veicoli rappresenta un passo avanti, ma non ha ancora portato all’attivazione ufficiale.

I nuovi treni continuano ad arrivare, ma per i passeggeri della metro B di Roma l’attesa non è ancora finita. Nella notte tra il 19 e il 20 aprile è stato consegnato il quinto convoglio Hitachi dei 36 acquistati dal Campidoglio per rinnovare la flotta, ma l’esordio del primo treno in servizio slitta ancora. Arrivato il quinto convoglio “Diomede”. Il nuovo treno, ribattezzato “Diomede”, è giunto nel deposito di Magliana Nuova dopo il viaggio dagli stabilimenti Hitachi di Reggio Calabria. Come gli altri già consegnati, dovrà ora affrontare tutte le fasi tecniche necessarie prima di entrare in esercizio. Un passaggio obbligato che riguarda collaudi, verifiche e prove su linea.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Metro B, arriva il quinto treno Hitachi ma l’esordio slitta: prima corsa non prima dell’estate Notizie correlate Metro B, consegnato il quinto Hitachi ma l'esordio del primo treno slitta all'estateLe consegne continuano secondo i cronoprogrammi ma l’esordio del primo mezzo slitta ancora. Metro B: arriva il quinto treno Hitachi, ma i test frenano l’usoIl quinto convoglio della nuova flotta Hitachi è giunto nel deposito di Magliana Nuova durante la notte tra il 19 e il 20 aprile, segnando un passo... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Metro B: in arrivo il quinto treno Hitachi; Metro B, arriva Diomede ma il debutto è un miraggio: nuovi treni ancora fermi ai box; Metro B, consegnato il quinto Hitachi ma l'esordio del primo treno slitta all'estate; Trasporto pubblico, a Brescia arriva il biglietto unico. Mi segnalano alcuni mezzi della metro leggera parcheggiati a Pontecagnano Sono quelli di Avellino Sono in manutenzione o in stallo E soprattutto saranno ancora utilizzati L'Air ci darà una risposta #CiVuoleCostanza - facebook.com facebook 9 ANNI, quasi nove anni per mettere un treno #Metro in servizo (dall'assegnazione fondi dal MIT nel 2017) SLITTA ancora.. Ci hanno messo meno a mandare l'uomo sulla Luna dall'avvio del programma Apollo x.com