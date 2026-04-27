Dopo la partita tra Milan e Juventus, disputata allo stadio 'Giuseppe Meazza' di Milano, il difensore rossonero ha commentato il match a 'TeleLombardia'. La sfida, valida per la 34^ giornata della Serie A 2025-2026, si è conclusa con alcune dichiarazioni di Tomori, che ha definito il risultato come un punto importante nel percorso del suo team. Le sue parole sono state rilasciate subito al fischio finale.

Sulla partita: "Partita difficile, lo sapevamo prima che cominciasse. Possiamo essere contenti con il punto. Volevamo vincere, però, dal punto di vista del nostro percorso è un punto importante". Sul punto conquistato che è sempre meglio del perdere una gara: "Penso che è stata una partita equilibrata, loro hanno giocatori forti. Dovevamo stare attenti sui loro pericoli ma abbiamo fatto una grande partita. Dobbiamo concentrarsi sulla prossima adesso". Sulla sensazione che sia tornata serenità anche intorno la figura di Massimiliano Allegri: "Dopo Napoli ed Udinese dovevamo fare uno switch e siamo tornati a fare le basi perché magari le avevamo perse un po'.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Tomori nel post-partita di Milan-Juventus: “Punto importante per il nostro percorso”

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