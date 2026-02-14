Tomori non ha dubbi | A questo punto della stagione è importante prendere i tre punti Potevamo chiudere la partita prima

Fikayo Tomori ha commentato la partita tra Pisa e Milan, disputata nella 25ª giornata di Serie A, sottolineando che ottenere i tre punti è cruciale in questa fase della stagione. L’inglese ha detto che il Milan avrebbe potuto chiudere il match prima e ha espresso ammirazione per Luka Modric, definendolo una vera leggenda e un esempio per i giovani nel gruppo. Al termine della sfida, Tomori ha parlato ai microfoni di Sky Sport, offrendo la sua analisi sulla prestazione della squadra.

