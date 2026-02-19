Allegri nel post-partita di Milan-Como | Per noi è importante tornare in Champions Poi vedremo lì davanti

Massimiliano Allegri ha affermato che tornare in Champions League è fondamentale per il Milan, soprattutto dopo la vittoria contro il Como. L’allenatore ha sottolineato che ora l’obiettivo principale è qualificarsi alla massima competizione europea. Durante l’intervista, Allegri ha anche menzionato la determinazione dei giocatori e la voglia di migliorare la posizione in classifica. La squadra si prepara ora alla prossima sfida, con la speranza di consolidare il proprio cammino verso l’obiettivo. La corsa europea del Milan continua senza sosta.

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Milan-Como, recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolto allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sulla partita: "Non era semplice. Primo tempo di equilibrio. Sbloccata dal Como per un incidente dal punto di vista tecnico di Mike Maignan, che può capitare. Poi la squadra è stata brava a reagire e pareggiare. Ora pensiamo al Parma". Sul percorso del Milan in questa stagione: "I ragazzi devono essere molto orgogliosi di loro stessi, fieri di ciò che stanno facendo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

