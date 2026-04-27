Tommy Dreamer ha affermato che Sami Zayn avrà una sola possibilità di conquistare il titolo mondiale, ovvero a WrestleMania in Arabia Saudita. Sami Zayn, entrato nella WWE nel 2013, ha vinto vari titoli nel corso degli anni, ma ancora non ha ottenuto un titolo mondiale nel roster principale. La sua partecipazione all’evento in Arabia Saudita rappresenta l’unica opportunità ufficiale di ottenere questa corona.

Sami Zayn è sotto contratto con la WWE dal 2013 e, sebbene abbia già conquistato diversi titoli, non è ancora riuscito a vincere un titolo mondiale nel roster principale. Nel corso degli anni ha avuto diverse occasioni per aggiudicarsi il titolo, tra cui l’incontro per l’ Undisputed WWE Championship contro Drew McIntyre al Royal Rumble di quest’anno in Arabia Saudita, ma la WWE non gli ha ancora concesso una vittoria così importante. Mentre discuteva delle possibilità di Zayn di conquistare il titolo mondiale durante una puntata di “ Busted Open Radio ”, Tommy Dreamer ha rivelato quando e dove pensa che “ The Underdog from the Underground ” raggiungerà finalmente il suddetto traguardo.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Tommy Dreamer su Sami Zayn: “Ha una sola occasione per conquistare il titolo mondiale ed è WrestleMania in Arabia Saudita”

Notizie correlate

WrestleMania 42: Trick Williams batte Sami Zayn e conquista il titolo degli Stati UnitiTrick Williams conquista il titolo degli Stati Uniti WWE al suo primo WrestleMania battendo il campione uscente Sami Zayn.

Sami Zayn lotta per conquistare il WWE ChampionshipNel panorama WWE il WWE Championship resta nelle mani del campione in carica, con le dinamiche tra titolare, sfidanti e strategie di avvicinamento...