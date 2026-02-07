sami zayn lotta per conquistare il wwe championship

Sami Zayn continua a spingere forte per conquistare il titolo mondiale. Nelle ultime settimane, il wrestler canadese ha intensificato gli allenamenti e si è messo in mostra in vari match, cercando di attirare l’attenzione del campione in carica. La strada verso il WWE Championship resta difficile, ma Zayn non molla. Intanto, i fan si chiedono se riuscirà a raggiungere il suo obiettivo o se il titolo rimarrà ancora nelle mani del campione attuale.

Nel panorama WWE il WWE Championship resta nelle mani del campione in carica, con le dinamiche tra titolare, sfidanti e strategie di avvicinamento agli appuntamenti clou della stagione. In settimane recenti, Drew McIntyre e Cody Rhodes hanno fatto pressione sulla dirigenza per incentivare un cambio di titolo. L’esito dell’incontro disputato alla Royal Rumble ha confermato la stabilità della cintura nelle mani dello scozzese, che ha affrontato Sami Zayn in un match decisivo. McIntyre ha conquistato la vittoria in modo netto, imponendosi su Sami Zayn e siglando la dodicesima vittoria su dodici confronti diretti. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

La serata di ieri a Riyadh si è conclusa con un finale movimentato.

