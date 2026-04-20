WrestleMania 42 | Trick Williams batte Sami Zayn e conquista il titolo degli Stati Uniti

Durante WrestleMania 42, Trick Williams ha affrontato Sami Zayn in un match per il titolo degli Stati Uniti. Williams ha vinto la sfida e si è aggiudicato la cintura, battendo Zayn nel corso dell’incontro. È la prima volta che Williams conquista questo titolo durante un evento di questo livello.

Trick Williams conquista il titolo degli Stati Uniti WWE al suo primo WrestleMania battendo il campione uscente Sami Zayn. Lo sfidante, accompagnato al ring dal rapper Lil Yachty, chiude il terzo match della Notte 2 con una Trick Shot dopo un incontro controllato a lungo dal campione e risolto negli ultimi secondi anche grazie all’interferenza decisiva di Yachty. Il match per il titolo degli Stati Uniti tra Sami Zayn e Trick Williams. Diretto dall’arbitro Jason Ayers, il match si apre con uno scambio di pugni e i classici dieci ceffoni all’angolo di Sami Zayn, accolti dai fischi dell’ Allegiant Stadium. Trick Williams reagisce con due clothesline e prova a prendere il controllo, ma Zayn lo ferma evitando un calcio e tentando la Blue Thunder Bomb.🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WrestleMania 42: Trick Williams batte Sami Zayn e conquista il titolo degli Stati Uniti Notizie correlate Trick Williams e Sami Zayn si sfidano a WrestleMania 42?Nel panorama WWE, la prospettiva di un confronto tra trick williams e sami zayn sul palcoscenico principale sta guadagnando consistenza. Leggi anche: WWE: Possibile doppio turn tra Sami Zayn e Trick Williams a WrestleMania Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: WrestleMania 42, preview della seconda serata dello show; WrestleMania 42 – I nostri pronostici; Dove vedere in diretta streaming la Night 1 e Night 2 di WrestleMania 42 in Italia?; Lil Yachty difende il cameo a WWE SmackDown e la partecipazione a WrestleMania 42 tra le polemiche dei fan. WWE: Risultati WWE WrestleMania 42 (night 2)Scopri con Spazio Wrestling, tutti i risultati della seconda notte di WrestleMania 42, lo show più importante dell'anno della WWE ... spaziowrestling.it RISULTATI: WrestleMania 42 – Notte 2La seconda serata di WrestleMania 42 va in scena questa notte all'Allegiant Stadium di Las Vegas, in diretta streaming su ESPN+ negli Stati Uniti e su Netflix per il resto del mondo. Sei i match in pr ... zonawrestling.net