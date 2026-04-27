L' Aia avrà un nuovo numero uno a interim | è Dino Tommasi

Da feedpress.me 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire da oggi, Dino Tommasi ricoprirà il ruolo di designatore arbitrale ad interim per le serie A e B. La nomina è stata confermata da fonti interne all'Associazione Italiana Arbitri, che ha annunciato il cambiamento. Tommasi prenderà il posto di chi ha lasciato l’incarico temporaneamente, in attesa di una decisione definitiva. La sua nomina riguarda le partite dei prossimi mesi nei campionati professionistici italiani.

È Dino Tommasi il designatore arbitrale ad interim per la serie A e B. Lo apprende l’ANSA in ambienti dell’AIA. Tommasi, 50 anni, di Bassano del Grappa, prende il posto di Gianluca Rocchi, indagato a Milano per concorso in frode sportiva, fino al termine dell’attuale campionato.🔗 Leggi su Feedpress.me

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