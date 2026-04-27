Un noto designer con un occhio rivolto all’ospitalità ha condiviso le sue idee sul primo hotel aperto a Milano, sottolineando come il vero lusso si trovi nella semplicità e nella riduzione delle complicazioni. Ha spiegato che, invece di concentrarsi su sistemi complessi, l’obiettivo è creare ambienti più essenziali e funzionali. La sua visione si basa su un approccio minimalista, lontano dal caos spesso associato alle strutture alberghiere.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Tom Dixon non ha dubbi. «Se dovessi immaginare di disegnare uno spazio per l’uomo GQ, penserei ad uno spazio ridotto all’essenziale, che è rifugio ma anche presenza scenica. E in cui, tolto il superfluo, rimangono solo pochi elementi autorevoli, forti e permanenti». È con questa precisa filosofia che il designer britannico ha immaginato il MuaMua Hotel, un progetto che segna il suo rifiuto per l'effimero della Design Week. «L’obiettivo era presentarmi a Milano per cinque giorni e non buttare via tutto in un cassonetto a fine settimana», racconta, «ma realizzare qualcosa di permanente che diventasse parte del tessuto della città».🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Tom Dixon racconta il suo primo hotel a Milano: «Basta caos e sistemi complicati. Il vero lusso è sottrazione»

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