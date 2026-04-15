Nel trailer del nuovo film di Inarritu, presentato a Las Vegas, si vede Tom Cruise con un aspetto insolito e un aspetto più rotondo rispetto alle sue apparizioni precedenti. L'attore interpreta un personaggio che si muove in modo imprevedibile e che dà vita a sequenze di grande movimento. La scena mostra Cruise in vari ambienti, mentre il suo comportamento sembra portare scompiglio. La produzione ha scelto di svelare alcune immagini prima dell'uscita ufficiale del film.

Tom Cruise spiazza tutti nel primo scatenato trailer del film di Inarritu mostrano in anteprima a Las Vegas: ecco cosa abbiamo scoperto sul suo folle personaggio. Tom Cruise si è mostrato in una versione folle e scatenata nel trailer di Digger, nuovo eccentrico lungometraggio di Alejandro Gonzales Inarritu presentato in anteprima al CinemaCon di Las Vegas. In attesa del lancio globale, adesso abbiamo qualche dettaglio in più sulla scatenata commedia satirica che vede interpreti anche Jesse Plemons, Sandra Hüller, Riz Ahmed, John Goodman, Emma D'Arcy, Sophie Wilde, Robert John Burke, Burn Gorman e Michael Stuhlbarg. A dicembre è stato pubblicato un teaser trailer che annunciava il titolo e mostrava Tom Cruise, solo in silhouette, che ballava con una pala in mano.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Tom Cruise panciuto e "gattaro" semina il caos nel primo sguardo a Digger

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