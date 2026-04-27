Tokugawa | una pace apparente

Tra gli alberi di Villetta Di Negro si nasconde un Museo d'Arte Orientale, un edificio che custodisce collezioni legate alla storia e all'arte di diverse civiltà asiatiche. Recentemente, la struttura è stata oggetto di controlli e verifiche da parte delle autorità competenti, che hanno riscontrato alcune irregolarità nella documentazione e nelle autorizzazioni. La gestione del museo è attualmente sotto esame per chiarire la situazione.

Nello scrigno nascosto tra gli alberi di Villetta Di Negro si trova un luogo speciale: un Museo d'Arte Orientale. Lo esploreremo con calma e ne rimarremo meravigliati. Oggetti di epoche lontane che hanno visto luoghi e uomini antichi. Tenuti tra le mani di samurai o geisha o forse attori di.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Premio Campanello, l’allarme da Avellino: la “calma apparente” della camorra non è pace Gum, fragilità apparenteL’Australia negli ultimi anni è stato forse il paese che ha dato la spinta maggiore per il rock e il pop psichedelico, con band come Tame Impala,...