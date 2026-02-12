Premio Campanello l’allarme da Avellino | la calma apparente della camorra non è pace

Questa mattina ad Avellino si è tenuta l’ottava edizione del Premio Campanello, dedicato all’impegno quotidiano contro le mafie. Nell’Auditorium dell’Istituto Comprensivo F. Tedesco, persone e associazioni si sono riunite per ricordare che la “calma apparente” della camorra nella zona non significa pace. La città mostra i segni di una lotta costante per mantenere vivo il senso di sicurezza e giustizia.

Ad Avellino, nell'Auditorium dell'Istituto Comprensivo F. Tedesco, si è tenuta l'ottava edizione del Premio all'impegno quotidiano – Pasquale Campanello. Lo promuovono il Coordinamento provinciale di Avellino di Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie e il Presidio di Pratola Serra intitolato a Campanello. Quotidiano è la parola scelta. Non fa rumore. Sta nelle cose ripetute, nei gesti che non finiscono sui manifesti. Il premio ricorda Pasquale Campanello, ucciso in un pomeriggio di febbraio del 1993. Trentatré anni dopo, la richiesta è la stessa: verità e giustizia. La rete di Libera e la famiglia la rinnovano pubblicamente.

