Togliatti Iotti e Violante Ridateci i comunisti veri non questi arruffapopolo

L'articolo di ieri ha descritto come, nel corso dell'ultimo 25 aprile, alcuni esponenti di sinistra abbiano manifestato comportamenti considerati più radicali, evidenziando elementi di violenza e intolleranza. La discussione si concentra sulla presenza di figure storiche e politiche associate al comunismo, con richiami a personaggi come Togliatti, Iotti e Violante, e sulla percezione di un cambiamento nella rappresentazione di questa ideologia. La narrazione invita a riflettere sul modo in cui si manifestano le differenze tra i comunisti storici e quelli attuali.

Dopo l'intervista di ieri al Corriere di Luciano Violante, bisogna riconoscere che non dobbiamo fare di tutti i comunisti un fascio Arruffapopolo. Si era scritto ieri che visto l'ultimo 25 aprile, i comunisti «rigurgitano il loro vero dna, fatto di violenza e intolleranza». Nulla da togliere dopo aver raccolto la rabbia di Davide Romano, il portavoce della Brigata Ebraica che al Giornale racconta di gente che urlava loro «Hitler non ha finito il lavoro». Degno corollario di quel «Siete solo saponette mancate» che la stampa progressista e politici del Pd hanno derubricato a un'iniziativa isolata. E, invece, era piuttosto un contagio infetto, dilagante tra i progressisti.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Togliatti, Iotti e Violante. Ridateci i comunisti veri, non questi arruffapopolo Notizie correlate Modric, questi sono i veri campioni: un lampo che risolve la partita al MilanPisa-Milan 1-2, una vittoria molto importante dei rossoneri che riescono a portare a casa tre punti davvero molto significativi. I film post apocalittici non si contano più, ma questi 14 sono dei veri capolavoriAll products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Togliatti, Iotti e Violante. Ridateci i comunisti veri, non questi arruffapopolo; Luciano Violante: Ripenso ai ragazzi di Salò a 30 anni dal mio discorso: il nodo non è ancora sciolto. Luciano Violante: «Ripenso ai ragazzi di Salò a 30 anni dal mio discorso: il nodo non è ancora sciolto»L'intervista all'ex presidente della Camera: «Fui ispirato da Iotti e Togliatti, chiesi di capire non di assolvere» ... corriere.it La liberazione, Togliatti e quell’appello sempre attualeIl 1936 Palmiro Togliatti rivolge un appello ai fratelli in camicia nera. Lo fa da esiliato dal fascismo e su questo lo storico Parlato scriverà un bellissimo libro. «Voi che siete fascisti non siet ... corrieredellacalabria.it L'ex presidente della Camera: «Fui ispirato da Iotti e Togliatti, chiesi di capire non di assolvere» - facebook.com facebook Tranvia Togliatti, la fine dei lavori al 30 giugno non è un miraggio: "Lavorano 70 operai al giorno" ift.tt/QmPRFT6 x.com