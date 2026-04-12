Negli ultimi anni sono stati realizzati numerosi film ambientati in contesti post apocalittici, ma solo alcuni si distinguono per qualità e riconoscimenti. Una selezione di 14 titoli mette in evidenza produzioni considerate tra le migliori del genere. Questi film sono stati scelti dagli editor di GQ Italia e rappresentano esempi significativi di narrazione, effetti speciali e rappresentazione di scenari futuri distopici.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. La fine del mondo è di gran moda e non solo nei film post apocalittici. Basta guardare cosa ha dominato gli ascolti televisivi negli ultimi anni: The Last of Us (HBO) è stato l'unica cosa di cui si è parlato a inizio 2023, e ad aprile 2024 è arrivato Fallout (su Prime video). A seguire, si sono aggiunte le serie Silo (su Apple tv) e Paradise (su Disney+). Parlando, invece, di cinema, Danny Boyle e Alex Garland nel 2025 hanno resuscitato il franchise di 28 giorni dopo, quando nel 2024 era tornato il mondo di Mad Max con Furiosa.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - I film post apocalittici non si contano più, ma questi 14 sono dei veri capolavori

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