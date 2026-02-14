Modric questi sono i veri campioni | un lampo che risolve la partita al Milan

Luka Modric ha deciso il risultato della partita tra Milan e Pisa con un gol decisivo, causando la vittoria dei rossoneri. Durante l'incontro, il centrocampista croato ha mostrato tutta la sua abilità, rimanendo concentrato e sfruttando un'occasione al limite dell’area avversaria. La sua capacità di leggere il gioco e di intervenire al momento giusto ha fatto la differenza e ha portato i tre punti alla squadra di Pioli.

Pisa-Milan 1-2, una vittoria molto importante dei rossoneri che riescono a portare a casa tre punti davvero molto significativi. Si perché in questo turno di Serie A ci saranno le sfide tra Inter e Juventus e tra Napoli e Roma. Il Milan, in ogni caso, guadagnerà punti che potrebbero rivelarsi decisivi. Per questo il gol nella ripresa di Luka Modric vale oro: un guizzo di un campione che ha deciso una gara cruciale per la stagione del Diavolo. Ecco le pagelle del centrocampista dai maggiori quotidiani sportivi italiani. PROSSIMA SCHEDA>>> Più errori del solito in regia, ma ha la lucidità per il cambio gioco nell'azione dell'1-0. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

L’ultimo a mollare: Luka Modric sta già diventando un leader del Milan

