Sanremo 2026 Levante chi è | gli esordi la vita privata e la depressione post partum

Levante partecipa a Sanremo 2026 dopo aver affrontato una depressione post partum, che ha influenzato la sua carriera musicale. La cantante, nota per i suoi esordi nel panorama indie, si presenta con nuove canzoni e una forte determinazione. La sua esperienza personale si riflette nel modo in cui si apre sul palco, condividendo un percorso di crescita e rinascita. La sua presenza al festival attira attenzione tra il pubblico e gli addetti ai lavori.

(Adnkronos) – Levante è una delle 30 concorrenti del Festival di Sanremo 2026. La cantante torna in gara alla kermesse canora per la terza volta. Le sue partecipazioni sono avvenute nel 2020 con 'Tikibombom', nel 2023 con 'Vivo' e ora torna con il brano 'Sei tu'. Levante, nome d'arte di Claudia Lagona, nasce a Caltagirone il 23 maggio 1987. Nel 2001, cinque anni dopo la morte del padre, si trasferisce con la madre e i suoi fratelli a Torino. Il nome d'arte Levate nasce quasi per scherzo. Un'amica durante l'adolescenza, traendo ispirazione dal protagonista del film 'Il ciclone' di Leonardo Pieraccioni. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

