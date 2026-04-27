Tiny podcast e tanta musica | cosa ascoltare questa settimana su UniBg OnAir

Giovedì 30 aprile alle 17.00 riprendono i “concertini” di Tiny, trasmessi dall’Acquario di Salvecchio. L'evento, dedicato alle giovani band, si svolge ogni settimana e si concentra sulla musica dal vivo. Questo appuntamento rappresenta una delle principali iniziative musicali promosse dall’emittente universitaria, che propone anche podcast e playlist tematiche per gli ascoltatori.

In primo piano. Tornano giovedì 30 aprile, alle 17.00, i “concertini” di Tiny, ospitati nel cosiddetto “Acquario” di Salvecchio, che danno spazio alle giovani realtà musicali più interessanti della scena locale e non solo. Dopo l’eccellente performance di Alèri Band, è la volta dei Nosedive, un gruppo pop-rock composto da cinque ragazzi “in caduta libera con carisma in picchiata”: Marzia Garzoli (frontwoman), Michele Berbenni (batteria), Sara Masper (basso), Nicolò Magrini (chitarra) e Giuliano Lupi (tastiere). Da ascoltare e riascoltare. Inserire qui link all’articolo nel box? La ricerca UniBg. Lunedì 27 alle 19.00 va in onda la quarta puntata UniBg x Grins, il podcast UniBg OnAir sulla sostenibilità ambientale e alla trasformazione strategica dei dati.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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