Tiny I concertini di UniBg OnAir

UniBg OnAir presenta i Tiny, una serie di concerti dal vivo ispirati ai Tiny Desk Concerts di NPR Music, avviata quest'anno dall'Università di Bergamo. Questi eventi prevedono esibizioni di vari artisti, riprese in diretta e trasmesse online, offrendo una piattaforma per musica dal vivo accessibile a un pubblico più ampio. La rassegna si svolge in diverse location universitarie e coinvolge musicisti di diversi generi.

Nella scia dei Tiny Desk Concerts di NPR Music, che dal 2008 propongono esibizioni dal vivo di artisti di primissimo piano davanti a una scrivania, niente orpelli e tanta onestà, UniBg OnAir propone Tiny, i suoi piccoli, preziosi spazi live in cui conoscere band emergenti così come artisti affermati. Un nuovo formato per una forma diversa di ascolto e di conoscenza. Nel primo episodio, in onda venerdì 13 marzo alle 17.00, incontriamo la Alèri Band, progetto diretto dal polistrumentista e compositore Valerio Tintori (in arte Alèri), che dialoga con lo staff UniBg OnAir e suona brani tratti da Quasi dipinto, un’opera prima che si presenta come un organismo collettivo: non la semplice somma di individualità musicali, ma un laboratorio sonoro in cui arrangiamento, scrittura e interplay dialogano costantemente. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Articoli correlati

I programmi e le dirette di UniBg OnAir, radio con un’eclettica anima sonoraUn fitto calendario che copre i diversi momenti del giorno con un ampio catalogo di brani e le voci degli speaker protagoniste.

Da “Mama Africa” a “Gigi’s Groove Garden”: tutte le rubriche musicali di UniBg OnAirLunedì 2 marzo nasce un nuovo spazio che collega la città di Bergamo con il ‘suo’ ateneo.

Approfondimenti e contenuti su UniBg OnAir

Tiny. I concertini di UniBg OnAirNella scia dei Tiny Desk Concerts di NPR Music, che dal 2008 propongono esibizioni dal vivo di artisti di primissimo piano davanti a una scrivania, niente orpelli e tanta onestà, UniBg OnAir propone ... bergamonews.it

I programmi e le dirette di UniBg OnAir, radio con un’eclettica anima sonoraUn fitto calendario che copre i diversi momenti del giorno con un catalogo di 7 mila brani e le dirette degli speaker di UniBg OnAir ... bergamonews.it