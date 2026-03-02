UniBg OnAir sbarca su Bergamonews con dirette podcast e rubriche | La sfida? Aprirsi al territorio

Lunedì 2 marzo nasce UniBg OnAir su Bergamonews, un nuovo spazio digitale che permette di collegare l’Università di Bergamo con la città attraverso dirette, podcast e rubriche. La piattaforma mira a creare un ponte tra studenti, docenti e cittadini, offrendo contenuti che riflettono le esperienze e le iniziative dell’ateneo. L’obiettivo è aprirsi al territorio e coinvolgere il pubblico locale.

Da lunedì 2 marzo con un semplice click potete ascoltare la webradio dell'Università di Bergamo direttamente dalla hompeage del quotidiano. Presto sui nostri canali i contenuti audio creati dagli studenti Lunedì 2 marzo nasce un nuovo spazio che collega la città di Bergamo con il 'suo' ateneo. Uno spazio digitale che lega materialmente le esperienze e le persone di UniBg OnAir, la webradio dell'Università di Bergamo, con i lettori di Bergamonews. Sul quotidiano troverete il player della radio, i suoi contenuti e i suoi protagonisti: studentesse e studenti che ne animano il palinsesto e che ora allargano i propri orizzonti oltre le mura, oltre i confini dell'esperienza universitaria.