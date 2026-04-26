Durante un'intervista a Verissimo, Tina Cipollari ha parlato con il figlio Francesco della sua vita familiare. Ha condiviso dettagli sulla sua storia personale, inclusa la separazione da Kikò, e ha menzionato una paura che non ha mai confessato pubblicamente. La conduttrice, madre di tre figli, ha anche descritto il suo modo di affrontare la maternità, definendosi una mamma molto attenta e apprensiva.

Tina Cipollari a Verissimo con il figlio Francesco: il racconto della famiglia. Mamma di tre figli – Mattias, Francesco e Gianluca – Tina Cipollari ha raccontato il suo modo di vivere la maternità: “ Sono stata una mamma ansiosa, sempre addosso a loro, apprensiva fino all’esasperazione. Poi con il tempo mi sono un po’ calmata”. Un approccio protettivo che, come spesso accade, si è trasformato negli anni lasciando spazio a un rapporto più equilibrato. La separazione da Kikò Nalli: “Avevamo già deciso, ma mancava il coraggio”. Uno dei passaggi più significativi dell’intervista riguarda la fine del matrimonio con Kikò Nalli. “ Pensavo fosse più complicato ”, ha spiegato l’opinionista di Uomini e Donne.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Tina Cipollari a Verissimo con il figlio: il retroscena sulla separazione da Kikò e la paura che non confessa mai

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