Durante un pomeriggio caratterizzato da emozioni intense, una nota opinionista ha aperto il suo cuore parlando della paura di non vedere i propri figli raggiungere i propri obiettivi. Le sue parole sono state accompagnate da lacrime e da una vulnerabilità che raramente si vede in pubblico, lasciando trasparire il peso di sentimenti profondi e di una preoccupazione costante per il futuro dei figli.

Un pomeriggio di emozioni, parole non trattenute e fragilità esposte senza lo schermo dell’ironia. Nella puntata del 26 aprile di Verissimo, ospite di Silvia Toffanin, Tina Cipollari ha scelto di mostrarsi in una veste diversa da quella che il pubblico è abituato a vedere: meno opinionista pungente, più madre che teme il tempo che passa. Accanto a lei il figlio Francesco, il secondo dei suoi tre figli. È proprio davanti a lui che Tina si lascia andare a una confessione che segna il tono dell’intera intervista: “Ho paura di morire senza vedere i miei figli realizzati, ci penso tutti i giorni. Penso che se mi dovesse succedere qualcosa non so che farebbero.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho paura di morire senza vedere i miei figli realizzati, ci penso tutti i giorni”: Tina Cipollari scoppia a piangere

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