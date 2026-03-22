Thuram Inter dentro la crisi da gol del francese | c’è una scusante per il suo scarso rendimento

Marcus Thuram, attaccante francese dell’Inter, sta attraversando un periodo di scarsi risultati in attacco. Le sue ultime prestazioni non hanno soddisfatto i tifosi e la società, evidenziando una fase difficile per il giocatore. La squadra continua a contare su di lui per migliorare l’efficacia offensiva, ma finora i gol sono mancati nelle sue recenti apparizioni.