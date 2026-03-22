Thuram Inter dentro la crisi da gol del francese | c’è una scusante per il suo scarso rendimento
Marcus Thuram, attaccante francese dell’Inter, sta attraversando un periodo di scarsi risultati in attacco. Le sue ultime prestazioni non hanno soddisfatto i tifosi e la società, evidenziando una fase difficile per il giocatore. La squadra continua a contare su di lui per migliorare l’efficacia offensiva, ma finora i gol sono mancati nelle sue recenti apparizioni.
Calciomercato Genoa, blitz per Tonoli del Modena: fari puntati sul difensore! C’è il prezzo per l’estate Mercato Inter, piovono conferme su Andrey Santos: è un vecchio pallino dei dirigenti nerazzurri! L’aggiornamento di Romano e cosa può accadere in estate Thuram Inter, il feeling col gol preoccupa! Chivu si aspettava da lui e anche Ausilio ora valuta la cessione Lazio, l’incentivo Lotito: così aumenta il premio alla squadra anche per i risultati in campionato! La mossa del presidente Calzona svela: «Napoli? Osimhen non si allenava mai! In tanti avevano problemi con la società, c’è una cosa che non mi aspettavo» Rabiot fattore scudetto, con... 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Articoli correlati
Thuram Inter, il francese delude: impreciso, poco incisivo e senza gol in Champions. L’analisi sul momento nero di TikusSommer, dalla Svizzera confermano: addio all’Europa! È stata la sua ultima partita in Champions.
Thuram, il centrocampista francese sfida l’Inter nel Derby d’Italia: la Juve punta su di lui per una nuova vittoria.Thuram nel cuore del Derby d’Italia: la Juventus punta sul talento francese per una nuova era L’attesa per il Derby d’Italia, in programma sabato 17...
Marcus Thuram chiude Parma-Inter siglando il gol del raddoppio allo scadere
Altri aggiornamenti su Thuram Inter
Temi più discussi: L’Inter si affida a Thuram: Chivu punta sull’attaccante per dare un segnale. Dentro i leader; Pagelle Inter-Atalanta: Thuram sbaglia tutto, Sommer pasticcia. Krstovic tiene testa a Pio!; SportMediaset: Thuram, senza gol partono le riflessioni sul futuro Video; Serata da dimenticare per Thuram: i numeri condannano la prestazione del centravanti dell'Inter.
Inter, retroscena Thuram: dopo la sindrome influenzale si era ripresentato ad Appiano con…Negli ultimi mesi spesso a Thuram è mancata anche la prestazione, quella capacità di restare dentro la partita ... msn.com
Inter, Thuram ai saluti? Sirene dall’Arabia SauditaCessione Thuram Inter - Dopo il pareggio per 1-1 nel derby lombardo contro l'Atalanta, l'Inter vuole assolutamente ... fantamaster.it
La chiamata di #Chivu per #Thuram (e per tutta l'Inter): ora nove finali, tutti si prendano le loro responsabilità x.com
Thuram in letargo Può lasciare l’Inter in estate facebook