Un approfondimento sui numeri di Thuram con l’Inter rivela alcuni dati relativi alle sue prestazioni recenti. La squadra nerazzurra ha affrontato diverse sfide nella sua fase attuale, con particolare attenzione al contributo del francese. I numeri evidenziano le sue statistiche di gioco e il suo ruolo nel team. Questo articolo analizza i principali aspetti legati alla sua presenza in rosa.

Vicario Inter, resta un obiettivo concreto per la porta! La rivelazione di Romano: questa la situazione Piovani dopo Sassuolo Inter Women: «Tre punti fondamentali per i nostri obiettivi. Primo posto? 18 punti sono tanti» Inter Primavera Benfica 2-3: epilogo amaro per i giovani nerazzurri in Youth League. Il resoconto del match Vicenza Inter U23 finisce 2-1 per i veneti che conquistano la Serie B. Nona gara consecutiva senza vittoria per i nerazzurri Settore Giovanile Inter, manita di Handanovic al Cagliari e vittoria anche per Dellafiore: cade Solivellas in casa. Le ultime Torino Inter Primavera, sconfitta pesante per i nerazzurri: 4-1! Non basta Mosconi in apertura Inter Atalanta, accuse social contro Stramaccioni: «Una telecronaca da tifoso. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Thuram Inter, cosa c’è dietro la ‘crisi’ del francese? I numeri

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