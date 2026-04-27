Nel match tra Milan e Juventus, il francese ha mostrato grande presenza sul campo, contribuendo sia in fase offensiva che difensiva. Durante la partita, ha segnato un gol che è stato annullato dall’arbitro e ha partecipato attivamente alla manovra della propria squadra, offrendo un buon filtro a centrocampo. I numeri e le statistiche raccolte evidenziano la sua influenza sul gioco disputato ieri allo stadio di San Siro.

di Luca Fioretti Thuram dominante in Milan Juve: tutti i numeri e le statistiche relative al match disputato dal francese ieri sul prato di San Siro. L’attesissimo scontro tra Milan e Juventus si è concluso con un deludente 0-0, lasciando l’amaro in bocca ai tifosi sugli spalti. La partita disputata ieri sera a San Siro non è stata ricca di emozioni, anzi, le occasioni da rete sono scarseggiate parecchio. Le due formazioni hanno badato a non scoprirsi, bloccando le rispettive manovre e limitando i rischi sul campo. In questo scenario bloccato e avaro di spettacolo, Khephren Thuram è emerso come uno dei profili più propositivi e lucidi dello schieramento messo in piedi da Spalletti.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Thuram dominante in Milan Juve: un gol annullato, tanto filtro e coinvolgimento nella manovra. Come è andato il suo big match

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