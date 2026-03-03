un gol per l’uguaglianza genitoriale e la tutela delle relazioni familiari del presidente del mcf e ambasciatore davide vinciprova

Il presidente del MCF e ambasciatore ha annunciato un gol dedicato all’uguaglianza genitoriale e alla tutela delle relazioni familiari, che sarà celebrato durante il prossimo turno dei campionati professionistici italiani. Si tratta di un gesto simbolico che coinvolgerà le principali competizioni sportive del paese, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica su questi temi. La manifestazione si svolgerà in tutte le principali partite di calcio.