un gol per l’uguaglianza genitoriale e la tutela delle relazioni familiari del presidente del mcf e ambasciatore davide vinciprova

Il presidente del MCF e ambasciatore ha annunciato un gol dedicato all’uguaglianza genitoriale e alla tutela delle relazioni familiari, che sarà celebrato durante il prossimo turno dei campionati professionistici italiani. Si tratta di un gesto simbolico che coinvolgerà le principali competizioni sportive del paese, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica su questi temi. La manifestazione si svolgerà in tutte le principali partite di calcio.
La figura genitoriale come valore universale. “Questo è papà” del presidente del Mcf e ambasciatore Davide Vinciprova da Messina al parlamento europeoSarà il Parlamento Europeo a fare da cornice alla presentazione ufficiale del nuovo libro “Questo è papà.