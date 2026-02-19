Two Stars il nuovo singolo della serie animata Questo è Papà di Davide Vinciprova
Si presenterà il 25 Febbraio, nel corso dell'evento organizzato dal Movimento Centralità Familiare della città di Napoli, in contemporanea nazionale, il secondo singolo e colonna sonora della serie animata "Questo è Papà" tratto dall'omonimo libro del Presidente del MCF e Ambasciatore Davide Vinciprova.Dopo il successo del primo brano "Day by day", arriva “Two Stars”, secondo singolo della colonna sonora della serie animata tratta dal libro "Questo è Papà", scritto dal Presidente del Movimento Centralità Familiare e Ambasciatore Davide Vinciprova.Un progetto artistico e culturale che continua a far discutere e riflettere, affrontando con delicatezza ma anche con coraggio il tema dei legami familiari spezzati e del diritto dei figli a mantenere relazioni significative.🔗 Leggi su Napolitoday.it
"Two stars", il nuovo singolo della serie animata "Questo è papà"Il 25 febbraio, il Movimento Centralità Familiare di Bari presenterà "Two stars", il nuovo singolo tratto dalla serie animata "Questo è papà".
“Il trionfo della giustizia”. rilasciata la prima anticipazione della serie animata “Questo è papà” tratta dal libro di Davide VinciprovaÈ stata rilasciata la prima anticipazione della serie animata “Questo è papà”, tratta dal libro di Davide Vinciprova, Presidente del Movimento Centralità Familiare.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Two Stars, il nuovo singolo della serie animata Questo è Papà di Davide Vinciprova che dà voce ai fratelli separati.Dopo il successo del primo brano Day by day, arriva Two Stars, secondo singolo della colonna sonora della serie animata tratta dal libro Questo è Papà, scritto dal Presidente del Movimento Centralità Familiare
