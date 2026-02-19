Two Stars il nuovo singolo della serie animata Questo è Papà di Davide Vinciprova

Si presenterà il 25 Febbraio, nel corso dell'evento organizzato dal Movimento Centralità Familiare della città di Napoli, in contemporanea nazionale, il secondo singolo e colonna sonora della serie animata "Questo è Papà" tratto dall'omonimo libro del Presidente del MCF e Ambasciatore Davide Vinciprova.Dopo il successo del primo brano "Day by day", arriva “Two Stars”, secondo singolo della colonna sonora della serie animata tratta dal libro "Questo è Papà", scritto dal Presidente del Movimento Centralità Familiare e Ambasciatore Davide Vinciprova.Un progetto artistico e culturale che continua a far discutere e riflettere, affrontando con delicatezza ma anche con coraggio il tema dei legami familiari spezzati e del diritto dei figli a mantenere relazioni significative.🔗 Leggi su Napolitoday.it

