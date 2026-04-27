The Sanctuary Milano negato l’ingresso ad evento smart casual della Design Week con giacca Stone Island ed accredito

Durante la chiusura della Design Week, si è svolta una serata dalle 18 all’1 con dress code “smart casual” e accredito richiesto. Un partecipante, che indossava una giacca di un noto marchio, è stato negato l’ingresso all’evento nonostante avesse l’accredito. La serata prevedeva l’accesso solo a chi rispettava le indicazioni sul vestiario e possedeva il biglietto di ingresso.

Durante un evento per la chiusura della Design Week è stata organizzata una serata dalle 18 all’1 che prevedeva un dress code “smart casual” e un accredito per accedervi. Nonostante il look adeguato, con tanto di giacca Stone Island dal valore di circa 600€, e relativo accredito, un ragazzo è stato.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - The Sanctuary Milano, negato l’ingresso ad evento “smart casual” della Design Week con giacca Stone Island ed accredito Notizie correlate Milano Design Week 2026: LG rafforza la sua presenza nell’incasso con nuove soluzioni smart e di designIn occasione della Milano Design Week 2026, in programma dal 21 al 26 aprile, LG Electronics torna protagonista con un importante ampliamento della... Stone Island P/E ’026: l’artista A.G. Cook veste l’innovazione tecnica e il design minimalista della linea Stellina.Stone Island presenta la collezione Stellina Primavera/Estate ’026, con il produttore e artista inglese A.