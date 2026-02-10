Stone Island P E ’026 | l’artista AG Cook veste l’innovazione tecnica e il design minimalista della linea Stellina

La collezione Stellina PrimaveraEstate ’026 di Stone Island si presenta con un tocco innovativo, grazie alla collaborazione con l’artista inglese A.G. Cook. La linea combina tecnologie avanzate e un design minimalista, puntando a offrire capi funzionali e di stile. La presentazione ufficiale ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, pronti a scoprire le novità che il marchio ha preparato per questa stagione.

Stone Island presenta la collezione Stellina PrimaveraEstate ’026, con il produttore e artista inglese A. G. Cook come volto della campagna. Il brand italiano esplora nuove frontiere nella ricerca tecnica e nel design, incarnando uno spirito innovativo che si fonde con l’estetica contemporanea. La collaborazione con Cook sottolinea l’attenzione di Stone Island per le figure emergenti della scena musicale e culturale. La nuova linea Stellina, presentata per la stagione PrimaveraEstate ’026, si concentra sull’alta performance e sull’innovazione tecnologica. Stone Island, da sempre sinonimo di ricerca nel campo tessile, spinge sull’acceleratore della sperimentazione, introducendo capi che uniscono funzionalità estrema e design minimale.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Stone Island P/E 026 Gianni Sperti: L’attico di lusso a Roma, il design minimalista e il terrazzo con vista sul Gazometro Gianni Sperti apre le porte del suo attico a Roma, mostrando un ambiente dal design minimalista e un terrazzo che offre una vista sul Gazometro. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Stone Island P/E 026 Argomenti discussi: Shop felpa stone island bianca con cappuccio Online Sale Felpa bianca STONE ISLAND ANTONIO BARBARO; Storie di stile ad alta quota. Così Moncler sale in vetta; Remo Ruffini: Il mio piano per Moncler? Crescere negli Usa e fare entrare anche i miei figli; C’è un po’ di Como nelle divise olimpiche del Brasile firmate Moncler. C.P. Company e Stone Island scommettono su stile e tessuti innovativiDue marchi con un passato, almeno in parte, comune. O almeno con radici comuni. Due marchi che fino al 2010 appartenevano alla stessa azienda, la Sportswear Company di Carlo Rivetti, che nove anni fa ... ilsole24ore.com I protagonisti della nascita e della crescita di Stone Island raccontano 40 anni di storia del brandSi chiama STONE ISLAND: STORIA, il libro pubblicato da Rizzoli New York che racconta i quasi 40 anni della vita di un marchio fieramente italiano ma diventato sempre più globale. I testi sono di tre ... ilsole24ore.com Nuova Collezione Stone Island P/E 2026, in esclusiva per Rione Fontana Treviso. Info in DM oppure chiamando il numero 0422 579425 #stoneisland #stoneislandclothing #stoneislanditaly #stoneislandcasuals #stoneislanditaly - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.