The Open | Turnberry di Trump perde il 2028 contro Lytham

Gli Open del 2028 si terranno al Royal Lytham e al St Anne’s, secondo l’annuncio dell’R&A. Il corso di Turnberry, che appartiene al presidente degli Stati Uniti, non ospiterà più il major più antico del mondo, come precedentemente previsto. La decisione è stata comunicata ufficialmente e segna un cambiamento rispetto alle edizioni passate. Turnberry, infatti, non farà più parte del calendario degli Open in quella data.

2026-04-27 14:31:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Gli Open del 2028 si terranno al Royal Lytham e al St Anne’s, ha annunciato l’R&A, con il corso Turnberry del presidente degli Stati Uniti Donald Trump che non potrà ospitare il major più antico del mondo. Anche Muirfield era in corsa per organizzare il campionato, ma Lytham ospiterà invece per la prima volta dal 2012, quando Ernie Els vinse il suo secondo Claret Jug. “Il Royal Lytham & St Annes è ampiamente rinomato come uno dei migliori campi di collegamento del mondo ed è stato testimone di molti grandi momenti di campionato da quando l’Open fu giocato lì per la prima volta nel 1926, quando vinse il leggendario Bobby Jones”, ha affermato Mark Darbon, amministratore delegato di The R&A.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - The Open: Turnberry di Trump perde il 2028 contro Lytham Notizie correlate Host City Bids Open for The Games Of The Future 2028 to 2030COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Phygital International opens host city bidding, inviting cities to take a leading role in the future of... Trump contro tutti, la Lega ripensa la piazza di sabato. Silvia Sardone a Open: «Ue folle sul Patto di Stabilità, sì alla remigrazione»Prima la sberla elettorale in Ungheria a Viktor Orbàn, poi gli attacchi scomposti di Donald Trump a Papa Leone XIV sul dilemma guerra/pace, infine...