Trump contro tutti la Lega ripensa la piazza di sabato Silvia Sardone a Open | Ue folle sul Patto di Stabilità sì alla remigrazione

Negli ultimi giorni si sono susseguite diverse tensioni a livello internazionale e politico. Un politico europeo ha deciso di riconsiderare la manifestazione prevista per il weekend, mentre un’esponente politica ha criticato duramente le politiche dell’Unione Europea sul Patto di Stabilità. Nel frattempo, sono emerse dichiarazioni di Donald Trump rivolte a figure religiose e italiane, che hanno attirato l’attenzione dei media e alimentato il dibattito pubblico.

Prima la sberla elettorale in Ungheria a Viktor Orbàn, poi gli attacchi scomposti di Donald Trump a Papa Leone XIV sul dilemma guerrapace, infine l’ «agguato» a mezzo stampa del presidente Usa a Giorgia Meloni e all’Italia stessa. Nel giro di 48 ore il castello di riferimenti dei sovranisti italiani è venuto giù un mattone dopo l’altro, lasciando se non le macerie un paesaggio tutto da ricostruire. Giorgia Meloni a parte, chi non ha tempo da perdere è la Lega, attesa sabato pomeriggio da una manifestazione di piazza convocata da tempo. E che ora si fa banco di prova del nuovo corso «post-trumpiano». L’appuntamento è per sabato 18 aprile alle 15 in piazza Duomo a Milano, e di certo – per ora – ci sono il motto della manifestazione e l’ospite d’onore.🔗 Leggi su Open.online Iran, effetti della guerra sul Patto di Stabilità: sì o no alla modifica UeModifica sì o modifica no al Patto di Stabilità, con gli effetti dello scenario creato in seguito alla guerra all’Iran. Ue folle: Patto di stabilità inviolabileLa Commissione ammetterà lo sforamento del 3% soltanto con grave recessione Roma e Berlino: tasse su extra profitti a società energetiche per aiutare...