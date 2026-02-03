Early Birds live allo Stone Rose

Questa sera gli Early Birds salgono sul palco dello Stone Rose per un concerto che promette di essere energico. La band ripercorrerà i grandi classici del rock e del pop rock, dagli anni Cinquanta a oggi, portando sul palco un mix di suoni e brani che hanno fatto la storia della musica internazionale e italiana.

il 14 febbraio 2026. Gli Early Birds portano sul palco l'energia del rock e del pop rock dagli anni '50 fino ad oggi, ripercorrendo i grandi classici internazionali ed italiani che hanno fatto la storia della musica. Un viaggio sonoro che attraversa generazioni

